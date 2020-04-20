Надаль пообщался в прямом эфире с Федерером, эфир собрал 40 тысяч зрителей

Испанский теннисист Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер пообщались в прямом эфире Instagram. В прямом эфире их беседу посмотрели 40 тысяч человек

Во время беседы Надаль рассказал, что в связи с паузой из-за коронавируса он только работает на тренажерах. Он также отметил, что не проводил теннисных тренировок после турнира в Индиан-Уэллсе. «Тренировки? Стучу мячом по стене, восстанавливаю колено», — сказал Федерер. — «Колено в порядке. В первые шесть недель все было хорошо, потом процесс чуть замедлился. Теперь все снова ОК. У меня много времени, спешить некуда. Не так важно, когда я вернусь. Главное, чтобы все было хорошо, когда я смогу вернуться».

Также Федерер спросил у Надаля, почему он играет в теннис левой рукой, будучи правшой.

«Я все делаю правой рукой, кроме игры в теннис и футбол. Я не могу играть правой. Когда я начинал играть, я бил двумя руками. Поэтому никто не знал, левша я или правша. Но правой играть я не могу», — ответил Надаль.

Испанец также пообщался и с британцем Энди Марреем. С ним он, в частности, поговорил о детях.

«Я хотел бы быть в твоей ситуации», — признался Надаль, когда Маррей заговорил о своих детях. У Испанца детей пока нет. «Сейчас очень удачный момент для этого, ты же постоянно дома с семьей», — отреагировал Маррей