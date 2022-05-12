Надаль поделился ожиданиями от матча с Шаповаловым в третьем круге турнира в Риме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, чего ждет от матча с канадцем Денисом Шаповаловым в третьем круге турнира в Риме. В 2021 году спортсмены уже играли на этой же стадии в Риме, матч длился почти три часа.

«Тот матч с ним, который я спас, был словно шутка. Мне очень повезло, я знаю, насколько он опасен. Мне нужно играть лучше. У меня есть шанс сыграть с одним из лучших теннисистов в мире.

После долгого перерыва мне нужно заново все выстраивать. Это я и пытаюсь делать сейчас. Надо подойти с правильным отношением к матчу. Посмотрим, получится ли», — цитирует Надаля пресс-служба ATP.

Матч Надаль — Шаповалов пройдет сегодня, 12 мая. Начало — 20.00 мск.