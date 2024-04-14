Надаль — о возвращении в тур: «Быть здесь — это счастье»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, с какими эмоциями прибыл на турнир в Барселону.

«Конечно, я рад быть здесь. Барселона — это место, которое принесло мне много поводов для счастья и где я провел много времени. В течение последних двух лет я мало появлялся в туре, поэтому быть здесь, видеться с людьми, иметь возможность тренироваться с игроками — это счастье. Я очень хочу продолжать [выступать]. На турнир заявились потрясающие теннисисты», — сказал Надаль.

В этом сезоне 37-летний испанец выступил только в турнире в Брисбене, где в четвертьфинале уступил австралийцу Джордану Томпсону. Ранее он снялся с «мастерса» в Монте-Карло из-за проблем со спиной.

В первом круге турнира в Барселоне Надаль сыграет против итальянца Флавио Коболли.