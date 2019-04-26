Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира ATP в Барселоне - 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.
В полуфинале Надаль сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) – Гвидо Пелья (Аргентина).
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 609 135 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 7:5, 7:5
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