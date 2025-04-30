Надаль ответил на вопрос о возможном начале тренерской карьеры

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль не исключил, что в будущем может стать тренером, но подчеркнул, что это точно не произойдет в ближайшее время.

«Хотя в жизни нельзя говорить «никогда», сейчас я с трудом могу представить, что буду заниматься чем-то подобным... Это не тот момент. Я в другом периоде своей жизни и не вижу себя сейчас путешествующим с теннисистом», — цитирует Надаля CNN.

Надаль завершил карьеру в конце 2024 года на Кубке Дэвиса. Он считается одним из величайших теннисистов в истории и уступает по количеству побед на турнирах «Большого шлема» только Новаку Джоковичу из Сербии, у которого 24 титула.