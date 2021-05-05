Надаль одержал победу во втором круге турнира в Мадриде
18:16
Испанец Рафаэль Надаль преодолел барьер второго круга турнира в Мадриде. Он победил соотечественника Карлоса Алькараса — 6:1, 6:2.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 614 465 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Карлос Алькарас (Испания, WC) — 6:1, 6:2
Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 7:6 (7:5), 6:3
Дэниэл Эванс (Великобритания) — Джон Миллмэн (Австралия) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:3
Александр Зверев (Германия, 5) — Кеи Нишикори (Япония) — 6:3, 6:2
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