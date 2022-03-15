Надаль одержал победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он переиграл британца Дэниэла Эванса — 7:5, 6:3.
Следующим соперником испанца будет победитель матча Райлли Опелка — Денис Шаповалов.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 27) — 7:5, 6:3
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