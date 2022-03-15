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Сегодня, 01:23

Надаль одержал победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он переиграл британца Дэниэла Эванса — 7:5, 6:3.

Следующим соперником испанца будет победитель матча Райлли Опелка — Денис Шаповалов.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 27) — 7:5, 6:3

Теннис
Рафаэль Надаль
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