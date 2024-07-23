Надаль: «Не могу сказать, что я был доволен уровнем тенниса в Баштаде»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль остался недоволен своей игрой на соревновании в Баштаде.

21 июля испанец потерпел поражение в финале грунтового турнира ATP 250 от португальца Нуну Боржеша (3:6, 2:6). 38-летний Надаль провел 131-й финал в карьере (92 победы и 39 поражений).

«Мне удалось провести длинные матчи без физических проблем, и это хороший знак. Но не могу сказать, что я был доволен уровнем тенниса. Он был далек от того, что я показывал на тренировках. Сейчас моя задача — найти необходимый уровень. Олимпиада — самое важное событие в спорте, и я настроен на неделю подготовки», — приводит Tennis Majors слова Надаля.

Надаль дважды становился олимпийским чемпионом: в одиночном разряде в Пекине-2008 и в парном разряде в Рио-де-Жанейро-2016.

На Олимпиаде-2024 в Париже Надаль сыграет в парном разряде с 3-й ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Теннисные соревнования на Олимпийских играх пройдут с 27 июля по 4 августа.