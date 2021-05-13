Надаль обыграл Шаповалова в трех сетах и вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира ATP в Риме (Италия).

В третьем круге турнира Надаль обыграл канадца Дениса Шаповалова — 3:6, 6:4, 7:6 (7:3). В четвертьфинале испанец сыграет с победителем матча Александр Зверев — Кеи Нисикори.

В параллельных матчах грек Стефанос Циципас победил итальянца Маттео Берреттини, а канадец Феликс Оже-Альяссим уступил аргентинцу Федерико Дельбонису. В четвертьфинале Циципас сыграет с Новаком Джоковичем, Дельбонису предстоит сыграть с Рейли Опелкой.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Денис Шаповалов (Канада, 13) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:3)

Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 7:6 (7:3), 6:1

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Маттео Берреттини (Италия, 9) — 7:6 (7:3), 6:2