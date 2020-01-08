Надаль обыграл Нишиоку и принес Испании победу над Японией на ATP Cup

Испания обыграла Японию в групповом турнире ATP Cup. Во второй игре противостояния Рафаэль Надаль победил Йошихито Нишиоку со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Ранее Роберто Баутиста Агут был сильнее Го Соеды.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа B (Перт)

Испания — Япония

Рафаэль Надаль — Йошихито Нишиока — 7:6 (7:4), 6:4

Роберто Баутиста Агут — Го Соеда — 6:2, 6:4