Надаль обыграл Куэваса и принес Испании победу над Уругваем на ATP Cup
15:29
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл уругвайца Пабло Куэваса со счетом 6:2, 6:1 в рамках матча Испания — Уругвай в групповом турнире ATP Cup. Этот результат позволил Испании победить Уругвай, поскольку ранее Роберто Баутиста-Агут обыграл Франко Ронкадели.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа B (Перт)
Испания — Уругвай
Рафаэль Надаль — Пабло Куэвас — 6:2, 6:1
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