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Надаль обыграл Куэваса и принес Испании победу над Уругваем на ATP Cup

15:29
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл уругвайца Пабло Куэваса со счетом 6:2, 6:1 в рамках матча Испания — Уругвай в групповом турнире ATP Cup. Этот результат позволил Испании победить Уругвай, поскольку ранее Роберто Баутиста-Агут обыграл Франко Ронкадели.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа B (Перт)

Испания — Уругвай

Рафаэль Надаль — Пабло Куэвас — 6:2, 6:1

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