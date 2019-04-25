Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил своего соотечественника Давида Феррера в третьем круге турнира ATP в Барселоне - 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

В четвертьфинале Надаль сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Стефанос Циципас (Греция).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 609 135 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Давид Феррер (Испания, WC) - 6:3, 6:3

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