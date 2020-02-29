Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Акаупулько

09:00
Теги:

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл болгарина Григора Димитрова (6:3, 6:2) в полуфинале турнира АТР в Акапулько (Мексика).

Матч продолжался один час и 44 минуты. В финале соперником Надаля станет американец Тейлор Фритц.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 845 265 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Григор Димитров (Болгария, 7) — 6:3, 6:2

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир