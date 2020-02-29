Надаль обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Акаупулько
09:00
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл болгарина Григора Димитрова (6:3, 6:2) в полуфинале турнира АТР в Акапулько (Мексика).
Матч продолжался один час и 44 минуты. В финале соперником Надаля станет американец Тейлор Фритц.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 845 265 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Григор Димитров (Болгария, 7) — 6:3, 6:2