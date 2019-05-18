Надаль обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Риме

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в финал турнира ATP в Риме, обыграв в двух сетах грека Стефаноса Циципаса.
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.
В финале 32-летний Надаль встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Стефанос Циципас (Греция, 8) – 6:3, 6:4
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