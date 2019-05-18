Надаль обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Риме

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в финал турнира ATP в Риме, обыграв в двух сетах грека Стефаноса Циципаса​.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

В финале 32-летний Надаль встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Стефанос Циципас (Греция, 8) – 6:3, 6:4