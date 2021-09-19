Надаль о травмах: «Часики тикают, дальше будет только сложнее»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своем восстановлении от травмы стопы.
«Бывало и лучше, но я в порядке. Нога все еще немного побаливает. Непростое время. Моя задача — становиться лучше, в тот же момент понимая, что мне предстоит столкнуться с трудностями и болью. Но я должен пройти через это, чтобы вернуться на прежние позиции. Изначально я планировал сыграть на «Уимблдоне», Олимпиаде и US Open, но не всегда все идет по плану.
В моей карьере было много фантастических моментов, о которых я и мечтать не мог. Однако, были и трудные периоды, связанные с травмами, но мне всегда удавалось вновь подняться и продолжать двигаться вперед. Тем не менее, с учетом возраста нужно быть реалистом: часики тикают, дальше будет только сложнее. Но я сохраняю позитив и ценю то, что мне посчастливилось испытать», — приводит Tennis Majors слова Надаля.
Надаль не выходил на корт с августа. 35-летний испанец пропустил Олимпиаду и US Open, спортсмен пропустит остаток сезона-2021.
Дополнительная информация:
https://www.tennismajors.com/atp/rafael-nadal-over-the-years-you-also-have-to-be-realistic-things-are-more-complicated-497002.html
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