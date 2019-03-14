Надаль - о слухах по поводу свадьбы: "Меня ранит то, что пресса спекулирует на этой теме, строит какие-то догадки"

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль промментировал слухи о предстоящей свадьбе. По его словам, ему не нравятся спекуляции по этой теме.

Ранее сообщалось, что испанец женится на своей девушке Хиске Марии Перелло. Пара встречается с 2005 года.

– Вот чего я больше всего не люблю, так это цирка, – приводит Tennis World USA слова Надаля. – Попадая в медийное пространство, нужно понимать, что вокруг будет много лжи.

Я никогда не говорил о грядущей свадьбе. Но меня ранит то, что пресса спекулирует на этой теме, строит какие-то догадки. В СМИ появляются мнения, которые не назовешь по-другому, кроме как глупостями. Они рассказывают, где состоится свадьба, где пройдет мальчишник.



Я всегда стремился к тому, чтобы заголовки газет говорили о моих спортивных достижениях, а не личной жизни. Я всегда старался вести спокойную личную жизнь, как и моя девушка. У нас такой способ достижения счастья.

Напомним, что по данным издания Hola, свадьба состоится осенью 2019 года на Мальорке, родине Надаля. Пара тайно обручилась в мае прошлого года в Риме