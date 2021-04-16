Испанский теннисист Рафаэль Надаль 16 апреля на своей странице в Instagram прокомментировал поражение от Андрея Рублева в четвертьфинале турнира в Монте-Карло.

«Монте-Карло, спасибо за все! Я проиграл сегодня великому игроку, Андрею Рублеву. Не сказать, что я играл хорошо, он просто был лучше меня. Возвращаемся к работе», — написал Надаль.

В полуфинале турнира Рублев встретится с норвежцем Каспером Руудом. Вторую пару полуфиналистов составили грек Стефанос Циципас и британец Дэниэл Эванс.