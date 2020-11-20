Рафаэль Надаль дал оценку Даниилу Медведеву, который станет его соперником в полуфинале на Итоговом турнире АТР в Лондоне.

«Чего ожидать от Медведева? Даже не знаю. Он — отличный игрок, что доказывает уже не первый сезон. В нынешнем году у него очень хорошие результаты», — цитирует Надаля официальный сайт турнира.

«Но мы в полуфинале Итогового турнира, так что другого ожидать не приходится. Играем против лучших теннисистов, которые находятся в хорошей форме. Я знаю, что мне нужно играть на 100%, чтобы были шансы, и я постараюсь это сделать», — сказал Надаль.