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Надаль — о победе над Рублевым: «Желаю россиянину всего хорошего»

11:16
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Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Андреем Рублевым (6:3, 6:4) в первом матче Итогового турнира года в Лондоне.

«Никто не будет спорить, что стартовать с победы всегда очень приятно. Но впереди два тяжелых матча — против Тима и Циципаса. За счет чего удалось выиграть? Помогла первая подача, сегодня она очень выручала. Рублев провел шикарный сезон, он классный парень, желаю ему удачи», — цитирует Надаля официальный сайт турнира.

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