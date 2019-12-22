Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу на турнире в Абу-Даби. В финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:7, 7:5, 7:6.

— Все знают, что мне всегда приятно здесь, в Абу-Даби, играть, — приводит As слова Надаля. — Пятый титул очень много для меня значит, и завершение 2019 года просто фантастическое. Я очень рад одержать победу, но в первую очередь рад сюда вернуться.

Мы провели отличный матч. Не знал, буду ли готов к такому физически и морально, но я справился, упорно боролся и показал лучший теннис. Играть против Стефаноса всегда тяжело, потому что он игрок с невероятной энергией. Желаю ему самого лучшего в 2020 год.

Надаль выиграл этот турнир в пятый раз. Третье место в Абу-Даби занял серб Новак Джокович. Он обыграл россиянина Карена Хачанова.