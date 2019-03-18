Надаль - о Дель Потро: "Хуану Мартину просто не везет, его преследуют травмы"

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался в адрес Хуана Мартина Дель Потро. Аргентинец ранее сообщил, что не сыграет на турнире в Майами из-за травмы колена, которая долгое время беспокоит спортсмена.

– Жаль, что Хуана Мартина так мучают травмы, учитывая, какую игру он демонстрировал последние полтора года, – приводит Tennis World USA слова Надаля. – Его травма – печальная новость как для него самого, так и для всего теннисного мира. Есть ряд спортсменов, которым просто не везет, их преследуют травмы. Дель Потро входит в их число.

Мне бы хотелось, чтобы он обдумал и принял верное решение. Когда ты побеждаешь, а потом лишаешься возможности играть, можно принять решение слишком быстро. Надеюсь, Хуан Мартин этого не сделает. Я верю, что он успокоится. Желаю ему всего наилучшего.

Дель Потро пропустил турнир в Индиан-Уэллсе из-за травмы колена. 11 октября он получил трещину в коленной чащечке, из-за которой не играл 131 день. Не так давно спортсмен вернулся на корт и принял участие в турниер в Делрэй-Бич (США), где дошел до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что дель Потро не хочет обращаться к хирургам после четырех операций на запястьях, но другие методы лечения не дают желаемых результатов. О своем решении Дель Потро должен сообщить до конца следующей недели.