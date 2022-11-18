Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:27

Надаль не уверен, что еще выступит за Испанию на Кубке Дэвиса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил свой отказ играть за сборную страны в Кубке Дэвиса в сезоне-2022.

«Это не было вариантом. Наш капитан с самого начала сезона знал, что такого варианта не было. Представляя свою страну, я должен делать это с полной страстью, полной уверенностью и духом, как это было в 2019 году в Мадриде. Не думаю, что в этом году я смогу быть на таком уровне. Посмотрим, смогу ли я когда-нибудь снова сыграть на Кубке Дэвиса. Я не уверен в этом, но, конечно, мне бы хотелось как-нибудь попрощаться с этим прекрасным турниром. Как известно, я старею. Даже если бы я хотел быть везде, я не могу, я просто не могу», — приводит слова Надаля Eurosport.

В составе сборной Испании 36-летний Надаль пять раз побеждал на Кубке Дэвиса.

17 ноября испанец на Итоговом турнире ATP одержал победу над норвежцем Каспером Руудом (7:5, 7:5), после двух поражений подряд. Он досрочно лишился шанса выйти в плей-офф.

Теннис
Рафаэль Надаль
0
Читайте также
Футболисты ЧМ-2022, связанные с Россией. За кого можно будет поболеть в Катаре
«Лучик солнца и кусочек счастья». Каким был Александр Горшков
Республиканцы в палате представителей США потребовали аудита финподдержки Украины
Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии
Сенатор Пушков назвал виновных в наглости Зеленского
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фритц сыграет с Джоковичем в полуфинале Итогового турнира ATP

Рууд заявил, что Джокович лучший игрок на харде
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости