Надаль не уверен, что еще выступит за Испанию на Кубке Дэвиса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил свой отказ играть за сборную страны в Кубке Дэвиса в сезоне-2022.

«Это не было вариантом. Наш капитан с самого начала сезона знал, что такого варианта не было. Представляя свою страну, я должен делать это с полной страстью, полной уверенностью и духом, как это было в 2019 году в Мадриде. Не думаю, что в этом году я смогу быть на таком уровне. Посмотрим, смогу ли я когда-нибудь снова сыграть на Кубке Дэвиса. Я не уверен в этом, но, конечно, мне бы хотелось как-нибудь попрощаться с этим прекрасным турниром. Как известно, я старею. Даже если бы я хотел быть везде, я не могу, я просто не могу», — приводит слова Надаля Eurosport.

В составе сборной Испании 36-летний Надаль пять раз побеждал на Кубке Дэвиса.

17 ноября испанец на Итоговом турнире ATP одержал победу над норвежцем Каспером Руудом (7:5, 7:5), после двух поражений подряд. Он досрочно лишился шанса выйти в плей-офф.