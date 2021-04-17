Надаль назвал причины поражения от Рублева на турнире в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надаль 17 апреля в интервью Metro прокомментировал поражения от Андрея Рублева в четвертьфинале турнира в Монте-Карло (Монако).

«Я не знаю, как объяснить это поражение. Неожиданно возникла проблема с первой подачей, хотя на тренировках все было отлично. Если неуверенно подавать, то теряешь концентрацию и все время в розыгрышах думаешь об этом. Рублев заслужил победу больше, чем я, так что все логично», — заявил Надаль.

В полуфинале турнира Рублев встретится с норвежцем Каспером Руудом, который в двух сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини. Игра состоится в субботу, 17 апреля. Начало — в 16.00 (мск).