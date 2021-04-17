Надаль назвал фаворита полуфинала Рублев - Рууд на турнире в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о полуфинале турнира в Монте-Карло, в котором сыграют россиянин Андрей Рублев и норвежец Каспер Рууд.

«Это будет сложный матч и для Рублева, и для Рууда. Каспер – отличный игрок, а на грунте вообще один из лучших в мире.

Я не вижу явного фаворита. Думаю, оба могут победить. Каспер здорово играет. Было бы здорово, если бы кто-то из академии вышел в финал и победил», – приводит слова Надаля Atptour.com.

16 апреля Рублев в трех сетах обыграл Надаля (6:2, 4:6, 6:2) в четвертьфинале турнира в Монако. В полуфинале турнира россиянин встретится с норвежцем Руудом. Во втором полуфинале встретятся грек Стефанос Циципас и британец Дэниэл Эванс.