Надаль назвал фаворита полуфинала Рублев - Рууд на турнире в Монте-Карло
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о полуфинале турнира в Монте-Карло, в котором сыграют россиянин Андрей Рублев и норвежец Каспер Рууд.
«Это будет сложный матч и для Рублева, и для Рууда. Каспер – отличный игрок, а на грунте вообще один из лучших в мире.
Я не вижу явного фаворита. Думаю, оба могут победить. Каспер здорово играет. Было бы здорово, если бы кто-то из академии вышел в финал и победил», – приводит слова Надаля Atptour.com.
16 апреля Рублев в трех сетах обыграл Надаля (6:2, 4:6, 6:2) в четвертьфинале турнира в Монако. В полуфинале турнира россиянин встретится с норвежцем Руудом. Во втором полуфинале встретятся грек Стефанос Циципас и британец Дэниэл Эванс.
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/news/nadal-reaction-monte-carlo-2021-friday
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