Надаль: «Мне уже никогда не стать первой ракеткой мира»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своих амбициях.

«Я стал играть реже, чем раньше, и выбираю турниры, с которыми у меня связаны приятные эмоции.

Борьба за лидерство в рейтинге в прошлом. Мне уже никогда не стать первой ракеткой мира. Физические проблемы лишили меня некоторых амбиций, и я не хочу допускать ошибку и гнаться за странными целями», — цитирует Надаля AP.?

В этом году испанец выиграл Australian Open-2022, где он в финале обыграл россиянина Даниила Медведева, проигрывая в первых двух сетах.