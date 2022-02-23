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Сегодня, 20:03

Надаль: «Мне уже никогда не стать первой ракеткой мира»

Иван Шитик
Корреспондент

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своих амбициях.

«Я стал играть реже, чем раньше, и выбираю турниры, с которыми у меня связаны приятные эмоции.

Борьба за лидерство в рейтинге в прошлом. Мне уже никогда не стать первой ракеткой мира. Физические проблемы лишили меня некоторых амбиций, и я не хочу допускать ошибку и гнаться за странными целями», — цитирует Надаля AP.?

В этом году испанец выиграл Australian Open-2022, где он в финале обыграл россиянина Даниила Медведева, проигрывая в первых двух сетах.

Рафаэль Надаль
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