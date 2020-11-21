Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева и Рафаэля Надаля в полуфинале Итогового турнира ATP в Лондоне 21 ноября.

— Учитывая, что игра будет проходить на харде в зале и статистику игр Надаля в таких условиях, можно считать фаворитом Медведева?

— Думаю, что это не основной фактор. Почему? Потому что сейчас очень своеобразные, тяжелые мячи, наверно, нового поколения. Во всяком случае, не все спортсмены могут справиться. Во-вторых, покрытие такое усредненное и никак не быстрое, поэтому для Надаля это комфортно тоже. Думаю, что тут будет больше влиять психология, кто выиграет, потому что в условиях пандемии нервная система держит психику у всех по-разному. То есть ни у кого нет стабильности, и есть существенные перепады в игре, связанные именно с тем, что недостаточно тренировок нервной системы.

Если абстрагироваться и взять в идеале все то, как планируется, то я отдал бы предпочтение чуть-чуть Медведеву, потому что в комбинаторике он хорош. Он несколько далековато играет на задней линии, но Надаль тоже этим грешит. Естественно, во многом будет зависеть, помимо всего прочего, это уровень, как они будут подавать. Потому что если взять Рублева, то он проиграл Надалю первую игру в том числе из-за того, что очень плохо подавал: 34% — первая подача.

Дело в том, что на таком покрытии главное — это держать подачу, а потом уже комбинаторика, но для этого нужна железная нервная система. Но то, что Медведев на ходу — однозначно, он в принципе в своей излюбленной теме обыграл и Зверева, и Джоковича. Он очень хорошо выглядел функционально. Если говорить об игре со Зверевым, то первые пять геймов они играли 40 минут, а с Джоковичем 37 минут играли шесть геймов, но все решилось в начале, когда соперники Медведева не выдержали этой нагрузки при всей своей интенсивности. Поэтому я бы так сказал, что при равных соперниках, все может быть. Но главное, как нервная система поведет себя в ходе игры, и какие перепады у кого будут. Но я все-таки отдаю предпочтение Медведеву.

— Можно ли ожидать трех сетов?

— Конечно, когда соперники находятся в равных условиях, редко бывает, когда матч проходит в два сета. (Екатерина Звенигородская)