Известный советский и российский теннисист Андрей Чесноков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева и Рафаэля Надаля в полуфинале Итогового турнира ATP в Лондоне 21 ноября.

— Оба игрока в фантастической физической, игровой и психологической форме, — заявил «СЭ». — Нас ждет интереснейший матч. То, что сейчас показывает Медведев, — это лучший теннис, который я видел в его исполнении. Он очень здорово обыграл Джоковича, хотя Новак сказал, что плохо себя чувствовал, как обычно. А надо было просто признать, что Медведев сыграл здорово, но Джокович не может этого сделать. У Новака внезапно геморрой выступает, он завет доктора, когда начинает проигрывать. Даниил переиграл серба с задней линии по всем статьям. А как Медведев доставал укороченные. У него был бешеный настрой.

С Надалем будет очень хороший матч. Даниил еще никогда не обыгрывал испанца. Думаю, что россиянин готов к тому, чтобы впервые обыграть Рафаэля. (Севастиан Терлецкий)