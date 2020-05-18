Теннисист Рафаэль Надаль выбран лучшим спортсменом Испании по версии читателей Marca. В финале опроса он победил баскетболиста Поу Газоля, набрав 82% голосов. Надаль выиграл 19 турниров «Большого шлема» и Олимпиаду-2008 в одиночном разряде.

В опросе принимали участие 16 спортсменов. Среди них: автогонщики Карлос Сайнс-старший и Фернандо Алонсо, велосипедист Альберто Контадор, футболисты Хави, Андреас Иньеста, Икер Касильяс и Рауль.

Надаль и Газоль являются друзьями.