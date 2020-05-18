Надаль — лучший испанский спортсмен в истории по версии Marca
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Теннисист Рафаэль Надаль выбран лучшим спортсменом Испании по версии читателей Marca. В финале опроса он победил баскетболиста Поу Газоля, набрав 82% голосов. Надаль выиграл 19 турниров «Большого шлема» и Олимпиаду-2008 в одиночном разряде.
В опросе принимали участие 16 спортсменов. Среди них: автогонщики Карлос Сайнс-старший и Фернандо Алонсо, велосипедист Альберто Контадор, футболисты Хави, Андреас Иньеста, Икер Касильяс и Рауль.
? Y @paugasol tambi?n dobla la rodilla...— MARCA (@marca) May 15, 2020
? El trono del #SpanishGOAT es para... @RafaelNadal https://t.co/Ymu0ZfSdlD
Надаль и Газоль являются друзьями.
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