Надаль, Изнер и Чилич вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл американца Джареда Дональдсона во втором круге турнира АТР в Индиан-Уэллсе - 6:1, 6:1.

Также в третий круг вышли Марин Чилич (Хорватия), Гвидо Пелья (Аргентина), Раду Албот (Молдавия), Денис Шаповалов (Канада), Джон Изнер (США) и Хуберт Хуркач (Польша).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Марин Чилич (Хорватия, 10) - Душан Лайович (Сербия) - 6:3, 6:4

Гвидо Пелья (Аргентина, 32) - Алекс Болт (Австралия, Q) - 7:6 (7:5), 2:6, 6:3

Раду Албот (Молдавия, Q) - Фабио Фоньини (Италия, 16) - 6:0, 7:6 (7:4)

Денис Шаповалов (Канада, 24) - Стив Джонсон (США) - 6:3, 6:4

Джон Изнер (США, 8) - Алексей Попырин (Австралия, Q) - 6:0, 6:2

Рафаэль Надаль (Испания, 2) - Джаред Дональдсон (США, WC) - 6:1, 6:1

Хуберт Хуркач (Польша) - Люка Пуй (Франция, 28) - 6:2, 3:6, 6:4