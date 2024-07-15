Надаль и Рууд одержали победу на старте парного турнира в Бостаде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль и норвежец Каспер Рууд вышли во второй круг парного турнира в Бостаде.

В матче первого раунда испано-норвежский дуэт за 1 час 10 минут обыграл представителя Аргентины Гидо Андреосси и Мигеля Рейес-Варелу из Мексики со счетом 6:1, 6:4. Надаль и Рууд 4 раза подали навылет, не допустили ни одной ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 5.

В следующем круге испанский и норвежский теннисисты встретятся с победителем матча Роман Сафиуллин (Россия)/Тео Аррибаж (Франция) — Мариано Навоне (Аргентина)/Кэмерон Норри (Великобритания).