Надаль и Карреньо Буста вывели Испанию в полуфинал ATP Cup

Испания вышла в полуфинал ATP Cup благодаря победе Рафаэля Надаля и Пабло Карреньо Бусты над бельгийцами Сандером Жилле и Йораном Влигеном в парном разряде со счетом 6:7 (7:9), 7:5, 10:7.

К этой игре команды подходили с равным счетом 1-1, поскольку Надаль проиграл Давиду Гоффену, а Роберто Баутиста Агут обыграл Киммера Коппеянса.

Австралия

ATP Cup. Плей-офф

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал (Сидней)

Бельгия — Испания

Сандер Жилле/Йоран Влиген — Пабло Карреньо Буста/Рафаэль Надаль — 7:6 (9:7), 5:7, 7:10