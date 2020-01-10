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Надаль и Карреньо Буста вывели Испанию в полуфинал ATP Cup

17:23
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Испания вышла в полуфинал ATP Cup благодаря победе Рафаэля Надаля и Пабло Карреньо Бусты над бельгийцами Сандером Жилле и Йораном Влигеном в парном разряде со счетом 6:7 (7:9), 7:5, 10:7.

К этой игре команды подходили с равным счетом 1-1, поскольку Надаль проиграл Давиду Гоффену, а Роберто Баутиста Агут обыграл Киммера Коппеянса.

Австралия

ATP Cup. Плей-офф

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал (Сидней)

Бельгия — Испания

Сандер Жилле/Йоран Влиген — Пабло Карреньо Буста/Рафаэль Надаль — 7:6 (9:7), 5:7, 7:10

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