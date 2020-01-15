Надаль, Федерер, Джокович и Серена. Крутость этого фото зашкаливает

Датская теннисистка Каролин Возняцки поделилась в своем Instagram совместной фотографией с американкой Сереной Уильямс, швейцарцем Роджером Федерером и сербом Новаком Джоковичем.

— Сила выходит, чтобы собрать деньги для пожертвований пострадавшим от пожаров в Австралии, — подписала фотографию теннисистка.

Кадр сделан перед благотворительным матчем между командами Уильямс и Возняцки. Уильямс играет вместе с Домиником Тимом, Джоковичем, Надалем и Петрой Квитовой. В команде Возняцки — Александр Зверев, Стефанос Циципас, Наоми Осака и Коко Гауфф. Деньги с мероприятия пойдут жертвам пожаров.