Надаль, Александр Зверев и Изнер вышли во второй круг турнира в Акапулько

Испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира ATP в Акапулько, обыграв немца Мишу Зверева. Также в первом круге победы одержали австралиец Ник Кирьос, американец Джон Изнер, аргентинец Диего Шварцман и немец Александр Зверев.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 780 060 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Миша Зверев (Германия) - 6:3, 6:3
Ник Кирьос (Австралия) - Андреас Сеппи (Италия) - 6:3, 7:5
Джон Изнер (США, 3) - Адриан Маннарино (Франция) - 6:3, 4:6, 6:3
Сэм Керри (США) - Гильермо Гарсия Лопес (Испания, LL) - 6:3, 6:2
Маккензи Макдональд (США) - Эмилио Нава (США, WC) - 6:1, 6:3
Кэмерон Норри (Великобритания) - Йошихито Нишиока (Япония) - 6:2, 2:6, 6:2
Диего Шварцман (Аргентина, 4) - Мариуш Копил (Румыния) - 6:3, 4:6, 6:1
Алекс Де Минаур (Австралия, 5) - Николас Харри (Чили) - 7:6 (7:5), 7:6 (7:2)
Александр Зверев (Германия, 2) - Алексей Попырин (Австралия, Q) - 6:3, 6:3