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Сегодня, 19:04

На турнире в Тунисе игрока сняли с матча из-за комментария на религиозной почве

Иван Шитик
Корреспондент
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На турнире ITF в Монастире (Тунис) игрока дисквалифицировали по ходу матча за комментарий на религиозной почве.

В полуфинале соревнований француз Николя Тепмак вел 6:2, 2:0 в матче против итальянца Андреа Бакалони.

Во время матча местные жители начали совершать намаз, и это не понравилось Тепмаку.

Итальянский журналист Маттео Москиатти так в своем Twitter опсиал развитие событий: «Голосов много, они громкие, француз теряет терпение и ругает ислам. Дисквалификация».

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