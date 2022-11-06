На турнире в Тунисе игрока сняли с матча из-за комментария на религиозной почве

На турнире ITF в Монастире (Тунис) игрока дисквалифицировали по ходу матча за комментарий на религиозной почве.

В полуфинале соревнований француз Николя Тепмак вел 6:2, 2:0 в матче против итальянца Андреа Бакалони.

Во время матча местные жители начали совершать намаз, и это не понравилось Тепмаку.

Итальянский журналист Маттео Москиатти так в своем Twitter опсиал развитие событий: «Голосов много, они громкие, француз теряет терпение и ругает ислам. Дисквалификация».