Мюллер обыграл Комесанью и вышел в финал турнира в Рио-де-Жанейро
Французский теннисист Александр Мюллер в полуфинале турнира в Рио-де-Жанейро обыграл аргентинца Франсиско Комесанью со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 56 минут. На счету 28-летнего француза эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
В финале турнира Мюллер встретится с аргентинцем Себастьяном Баэсом.
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Турнир ATP Rio Open presented by Claro
Призовой фонд 2 396 115 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Александр Мюллер (Франция) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 7:5, 6:7 (3:7), 6:3
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