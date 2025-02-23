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Мюллер обыграл Комесанью и вышел в финал турнира в Рио-де-Жанейро

Сергей Разин
корреспондент

Французский теннисист Александр Мюллер в полуфинале турнира в Рио-де-Жанейро обыграл аргентинца Франсиско Комесанью со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 56 минут. На счету 28-летнего француза эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В финале турнира Мюллер встретится с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 2 396 115 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Мюллер (Франция) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 7:5, 6:7 (3:7), 6:3

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