Музетти: «Матч с Алькарасом станет проверкой моего уровня»

Девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча «мастерса» в Риме с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Матч с Алькарасом будет очень открытым. Это будет тяжелый матч, он станет для меня проверкой. Каждый раз, когда я выхожу на корт в Риме, испытываю сильные эмоции, особенно с такой публикой. Чувствуешь себя как на стадионе. Хочу призвать болельщиков сделать свое дело, подчеркнуть итальянский дух. Матч с Карлосом станет проверкой моего уровня», — цитирует слова Музетти Ubitennis.

Ранее теннисисты встречались в финале «мастерса» в Монте-Карло в апреле 2025 года. Тогда победу одержал Алькарас со счетом 3:6, 6:1, 6:0.