Музетти вышел в полуфинал турнира в Бостаде

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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира в Бостаде обыграл австрийца Филипа Мисолича со счетом 4:6, 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 21-летнего итальянца 5 эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

В полуфинале Музетти встретится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Себастьян Офнер (Австрия).

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лоренцо Музетти (Италия, 3) — Филип Мисолич (Австрия, Q) — 4:6, 6:1, 6:2