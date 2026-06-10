Музетти снялся с турнира в Лондоне

16-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти снялся с турнира в Лондоне, сообщает Spazio Tennis.

По информации источника, Музетти продолжает беспокоить травма мышцы бедра, полученная на «мастерсе» в Риме. Спортсмен продолжит восстановление, чтобы подготовиться к выступлению на Уимблдоне.

Последний матч 24-летний теннисист провел на турнире в Риме, где в третьем круге уступил норвежцу Касперу Рууду со счетом 3:6, 1:6. На «Ролан Гаррос» Музетти не выступал.

Турнир в столице Англии пройдет с 15 по 21 июня.

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