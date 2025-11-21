Теннис
Сегодня, 22:56

Музетти рассказал, в чем Синнер превосходит Алькараса: «Янник не может проиграть сопернику ниже уровнем»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти сравнил соотечественника Янника Синнера с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Синнер показал, что он практически не может проиграть сопернику уровнем ниже себя. У Алькараса это иногда бывает, как это случилось в первом круге в Париже, где он проиграл Кэмерону Норри», — приводит слова Музетти Punto de Break.

Алькарас завершил сезон-2025 в статусе первой ракетки мира. Синнер занимает второе место в рейтинге ATP.

Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Алькарас: «Для меня выиграть Australian Open — действительно важная задача»
Медведев после Питера летит в Индию, Мирра — в Макао. Где ловить теннисных звезд в межсезонье?
Медведев и Рыбакина примут участие в Мировой теннисной лиге в Индии
Медведев начнет новый сезон на турнире в Брисбене
Источник: Джокович планирует вложиться в теннисный центр рядом с Афинами
«Уезжаю домой с тяжелым сердцем»: Алькарас снялся с финала Кубка Дэвиса из-за травмы, полученной на Итоговом
