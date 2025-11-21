Музетти рассказал, в чем Синнер превосходит Алькараса: «Янник не может проиграть сопернику ниже уровнем»

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти сравнил соотечественника Янника Синнера с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Синнер показал, что он практически не может проиграть сопернику уровнем ниже себя. У Алькараса это иногда бывает, как это случилось в первом круге в Париже, где он проиграл Кэмерону Норри», — приводит слова Музетти Punto de Break.

Алькарас завершил сезон-2025 в статусе первой ракетки мира. Синнер занимает второе место в рейтинге ATP.