Музетти обыграл Накашиму и вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти во втором круге турнира в Лондоне обыграла американку Брэндона Накашиму со счетом 6:4, 4:6, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. На счету 22-летнего итальянца 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
В четвертьфинале Музетти встретится с британцем Билли Харрисом.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Cinch Championships
Призовой фонд 2 255 655 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Лоренцо Музетти (Италия) — Брэндон Накашима (США) — 6:4, 4:6, 6:4
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