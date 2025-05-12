Теннис
12 мая, 12:37

Музетти назвал Медведева сложным соперником

Сергей Ярошенко

Девятая ракетка мира Лоренцо Музетти поделился ожиданиями от матча против россиянина Даниила Медведева в четвертом круге «мастерса» в Риме.

«Не знаю, являюсь ли я фаворитом... Предпочитаю ничего не говорить. Нужно очень серьезно относиться к Даниилу, он всегда сложный соперник. Да, это правда, что наши предыдущие матчи проходили на другом покрытии, и с тех пор прошло немало времени. В нашей жизни многое изменилось. Я буду думать о том, что зависит от меня: о том, чтобы выйти на корт с полной решимостью и другим настроем», — сказал теннисист на пресс-конференции.

В третьем круге турнира в Риме 23-летний итальнец обыграл американца Брэндона Накашиму со счетом 6:4, 6:3. 29-летний Медведев прошел в четвертый круг, обыграв австралийца Алексея Попырина со счетом 6:4, 6:1.

