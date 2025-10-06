Музетти: «Условия в Шанхае экстремальные»

Девятая ракетка мира Лоренцо Музетти прокомментировал условия на «мастерсе» в Шанхае (Китай).

«Условия в Шанхае экстремальные: необходимо соблюдать осторожность и избегать обезвоживания. В последние дни жара и влажность повлияли на проведение матчей и привели к многочисленным отказам от участия. Я чувствую себя очень хорошо. Предстоящий день отдыха позволит мне настроить свой режим», — сказал Музетти в интервью для SpazioTennis.

Ранее 23-летний итальянец вышел в четвертый круг турнира, в котором встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

В третьем круге он обыграл своего соотечественника Лучано Дардери со счетом 7:5, 7:6 (7:1).