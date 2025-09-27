Теннис
27 сентября, 14:18

Музетти извинился за свое высказывание в адрес китайцев на турнире в Пекине

Алина Савинова

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обратился в своих соцсетях к китайским болельщикам, извинившись за высказывание в матче первого круга турнира в Пекине против француза Джованни Мпеши-Перрикара.

По ходу игры итальянец сказал: «Эти гребанные китайцы, они всегда кашляют».

«Дорогие китайские фанаты! Хотел бы искренне извиниться за то, что я сказал вчера в порыве гнева во время матча. Мои слова были адресованы лишь нескольким людям на трибунах, которые постоянно кашляли и мешали играть. Они никаким образом не предназначались китайским болельщикам. Это произошло в момент напряжения и стресса на тай-брейке второго сета, но все же это ни в коем случае нельзя считать оправданием. Глубоко сожалею об этом и испытываю глубокое раскаяние», — написал Музетти.

Спортсмен добавил, что всегда восхищался китайцами и очень рад выступать на турнирах в Китае, где он чувствует себя как дома благодаря поддержке местных болельщиков.

Музетти обыграл Мпеши-Перрикара со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4 и вышел во второй круг турнира в Пекине. Его следующим соперником станет Адриан Маннарино из Франции.

