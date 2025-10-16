Теннис
16 октября 2025, 21:35

Музетти стал четвертьфиналистом турнира в Брюсселе

Руслан Минаев

Итальянец Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал турнира в Брюсселе.

Во втором круге 8-я ракетка мира обыграл немца Янника Ханфманна (139-я ракетка) со счетом 7:6 (7:3), 7:5. Матч длился 1 час 38 минут.

Соперником Музетти за выход в полуфинал станет француз Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 5).

Брюссель (Бельгия)

Турнир ATP BNP Paribas Fortis European Open

Призовой фонд 706 850 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Лоренцо Музетти (Италия, 1) — Янник Ханфманн (Германия, Q) — 7:6 (7:3), 7:5

Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 5) — Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — 7:5 отказ 2-го игрока

