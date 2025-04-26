Музетти и Шаповалов вышли в третий круг «мастерса» в Мадриде
Итальянец Лоренцо Музетти обыграл аргентинца Томаса-Мартина Этчеверри во втором круге турнира в Мадриде — 7:6 (7:3), 6:2. Матч длился 1 час 48 минут.
Музетти в третьем круге сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).
Канадец Денис Шаповалов победил во втором круге японца Кей Нисикори — 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 5 минут.
Следующим соперником Шаповалова станет победитель матча Алекс де Минаур (Австралия) — Лоренцо Сонего (Италия).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Лоренцо Музетти (Италия, 10) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (7:3), 6:2
Денис Шаповалов (Канада, 29) — Кеи Нисикори (Япония) — 6:1, 6:4
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