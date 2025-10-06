Музетти победил Дардери в третьем круге «мастерса» в Шанхае
Итальянец Лоренцо Музетти обыграл соотечественника Лучиано Дардери в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Шанхае — 7:5, 7:6 (7:1).
Матч длился 2 часа 8 минут.
Соперником 9-й ракетки мира в четвертом круге станет канадец Феликс Оже-Альяссим.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Лучано Дардери (Италия, 26) — 7:5, 7:6 (7:1)
