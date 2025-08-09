Теннис
9 августа, 21:10

Рууд и Музетти выбыли во втором круге «мастерса» в Цинциннати

Руслан Минаев

Норвежец Каспер Рууд и итальянец Лоренцо Музетти выбыли во втором круге турнира серии ATP 1000 в Цинциннати.

11-й «сеяный» Рууд уступил французу Артуру Риндеркнеху со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 2:6. Восьмой «сеяный» Музетти проиграл французу Бенжамену Бонзи — 7:5, 4:6, 6:7 (4:7).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Артур Риндеркнех (Франция) — Каспер Рууд (Норвегия, 11) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:2

Бенжамен Бонзи (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия, 8) — 5:7, 6:4, 7:6 (7:4)

Алекс Микельсен (США, 28) — Корантен Муте (Франция) — 3:6, 6:3, 6:4

