Рууд и Музетти выбыли во втором круге «мастерса» в Цинциннати
Норвежец Каспер Рууд и итальянец Лоренцо Музетти выбыли во втором круге турнира серии ATP 1000 в Цинциннати.
11-й «сеяный» Рууд уступил французу Артуру Риндеркнеху со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 2:6. Восьмой «сеяный» Музетти проиграл французу Бенжамену Бонзи — 7:5, 4:6, 6:7 (4:7).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Артур Риндеркнех (Франция) — Каспер Рууд (Норвегия, 11) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:2
Бенжамен Бонзи (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия, 8) — 5:7, 6:4, 7:6 (7:4)
Алекс Микельсен (США, 28) — Корантен Муте (Франция) — 3:6, 6:3, 6:4
Новости