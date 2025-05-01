Теннис
1 мая, 11:57

Муте заявил, что Котов угрожал ему во время матча на челленджере

Сергей Разин
корреспондент
Павел Котов.
Фото Global Look Press

Французский теннисист Корентен Муте заявил, что россиянин Павел Котов угрожал ему убийством во время матча на турнире серии «челленджер» в Экс-ан-Прованс (Франция).

Арина Соболенко.«Гнусное представление на корте». Украинские фанаты атакуют Соболенко и китайскую судью

Муте опубликовал пост в социальных сетях, но затем удалил его.

«В следующий раз, когда ты выйдешь к сетке, я тебя убью... Однажды кто-нибудь тебя убьет», — процитировал слова Котова француз в социальных сетях.

В среду матч был прерван из-за темноты при счете 7:5, 3:6, 5:5.

В четверг игра завершилась победой Муте — 7:5, 3:6, 7:5.

Павел Котов
