Муте заявил, что Котов угрожал ему во время матча на челленджере

Французский теннисист Корентен Муте заявил, что россиянин Павел Котов угрожал ему убийством во время матча на турнире серии «челленджер» в Экс-ан-Прованс (Франция).

Муте опубликовал пост в социальных сетях, но затем удалил его.

«В следующий раз, когда ты выйдешь к сетке, я тебя убью... Однажды кто-нибудь тебя убьет», — процитировал слова Котова француз в социальных сетях.

В среду матч был прерван из-за темноты при счете 7:5, 3:6, 5:5.

В четверг игра завершилась победой Муте — 7:5, 3:6, 7:5.