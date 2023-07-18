Муте вышел во второй круг турнира в Ньюпорте
Французский теннисист Корантен Муте в первом круге турнира в Ньюпорте обыграл американца Элиота Спиццирри со счетом 7:6 (9:7), 6:0.
Встреча продолжалась 1 час 46 минут. На счету 24-летнего француза 3 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.
Во втором круге Муте встретится с американцем Джоном Изнером.
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Infosys Hall of Fame Open
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Корантен Муте (Франция, 8) — Элиот Спиццирри (США, WC) — 7:6 (9:7), 6:0
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