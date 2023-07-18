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Сегодня, 00:46

Муте вышел во второй круг турнира в Ньюпорте

Сергей Разин
корреспондент
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Французский теннисист Корантен Муте в первом круге турнира в Ньюпорте обыграл американца Элиота Спиццирри со счетом 7:6 (9:7), 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. На счету 24-летнего француза 3 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

Во втором круге Муте встретится с американцем Джоном Изнером.

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Infosys Hall of Fame Open

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Корантен Муте (Франция, 8) — Элиот Спиццирри (США, WC) — 7:6 (9:7), 6:0

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