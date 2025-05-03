Теннис
3 мая, 02:55

Муте не будет подавать жалобу на Котова после его слов с угрозами

Сергей Разин
корреспондент

Французский теннисист Корентен Муте заявил, что не будет подавать жалобу на россиянина Павла Котова, который угрожал ему во время матча турнира серии «Челленджер» в Экс-ан-Прованс (Франция).

«В прошлом я тоже говорил то, что не следовало бы. Есть игроки, которые говорят на корте то, что не сказали бы вне его. Важно, что каждый человек знает правду о ситуации. Я не собираюсь подавать на него жалобу. Если захочу решить свои проблемы, то пойду к нему напрямую. Но я не думаю, что это необходимо», — приводит слова Муте La Provence.

Муте в соцсетях написал слова, которые ему сказал Котов: «В следующий раз, когда ты выйдешь к сетке, я тебя убью... Однажды кто-нибудь тебя убьет». После француз удалил пост.

Павел Котов
    Takayama

